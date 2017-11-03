Во Львове столкнулись три автомобиля

Инцидент произошел на одной из автотрасс в Пустомытовском районе. Машина марки ВАЗ 21099 выехала на встречную полосу для обгона двигающегося впереди автомобиля и, не успев вернуться в свой ряд, столкнулась с автобусом "Скания", который совершал маневр поворота под управлением 55-летнего местного жителя.

Автобус протаранил иномарку Пежо-308, которая от удара вылетела на обочину. В результате аварии никто не погиб, однако от полученных травм госпитализированы водители автомобилей ВАЗ и "Пежо".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Львова машина наехала на пешехода, человек выжил, но получил серьезные травмы.