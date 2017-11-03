В Швеции в ночном клубе прогремел взрыв

В результате взрыва никто не пострадал, так как в заведении в момент инцидента никого не было.

По словам полиции, клуб расположен в самом центре города. В результате взрыва оказались повреждены фасад здания и двери. Территорию вокруг здания оцепили.

Очевидцы происшествия рассказали, что взрыв был сильным, казалось, что взорвалось под самыми окнами домов.

Кроме того, местные жители также сообщили, что незадолго до взрыва видели у клуба неизвестного на мопеде.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Афганистане в среду вечером, первого ноября, прогремел взрыв. В городе Чарикар взорвались два бензовоза с топливом. В результате инцидента по меньшей мере 15 человек погибли. Еще 27 получили ранения.