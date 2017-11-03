В Северодонецке убили депутата горсовета от БПП

Сегодня ночью, третьего ноября, убили советника городского головы Северодонецкого городского совета, депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.
Об этом сообщается на странице Северодонецкого городского совета.
Как отмечается, чиновника убили недалеко от собственного дома. В данный момент продолжаются неотложные следственные действия.
Также поступила информация от его дочери Елены, что вчера вечером отец куда-то исчез. Позже стало известно, что депутата нет уже среди живых.
Добавим, Самарский был главой депутатской фракции ББП в горсовете. Кроме того, народный депутат также был советником городского головы, уполномоченным лицом по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Северодонецком городском совете, общественным деятелем.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" после расстрела под Киевом супруги Адама Осмаева Амины Окуевой. Такое заявление сделал пресс-секретарь полиции в Киевской области Николай Жукович.