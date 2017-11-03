В Северодонецке убили депутата горсовета от БПП

Об этом сообщается на странице Северодонецкого городского совета.

Как отмечается, чиновника убили недалеко от собственного дома. В данный момент продолжаются неотложные следственные действия.

Также поступила информация от его дочери Елены, что вчера вечером отец куда-то исчез. Позже стало известно, что депутата нет уже среди живых.

Добавим, Самарский был главой депутатской фракции ББП в горсовете. Кроме того, народный депутат также был советником городского головы, уполномоченным лицом по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Северодонецком городском совете, общественным деятелем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" после расстрела под Киевом супруги Адама Осмаева Амины Окуевой. Такое заявление сделал пресс-секретарь полиции в Киевской области Николай Жукович.