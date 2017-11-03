В Сан-Франциско украли более 300 iPhone X

Воры проникли в автомобиль, когда водитель доставлял смартфоны в один из торговых центров города, передает телеканал CNBC

Отметается, что стоимость украденных iPhone Х оценивается в 300 тысяч долларов.

Злоумышленников еще не поймали. Полиция ищет трех подозреваемых, которые были одеты в толстовки с капюшонами и ехали на белом внедорожнике "Dodge".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице злоумышленники похитили примерно 350 тысяч долларов, а также один килограмм золотых слитков. Все это было украдено из банковских ячеек. В начале октября 2017 г. правоохранители города получили данные о том, что пропали вещи и деньги из банковской ячейки на Подоле.