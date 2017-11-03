14:27 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца

На польско-украинской границе на контрольном пункте пропуска Медика задержали подозреваемого в убийстве гражданина Украины.

В Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца

Подозреваемый после убийства соотечественника пытался вернуться в Украину, передает польское издание nowiny24.pl.

Отмечается, что 38-летнего убийцу задержали утром на пропускном пункте в Медике.

Он пытался вернуться в Украину в микроавтобусе. Польские пограничники после проверки документов задержали его и передали полиции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в польском городе Гданьск неизвестный напал н 49-летнего украинца, в результате тот от нанесенных ранений скончался на месте проишествия. По словам правоохранителей, убийца нанес четыре ранения ножом в живот, после чего скрылся. 


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