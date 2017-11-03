13:21 03.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии в аварию попал автобус

В городе Агра, что в северном штате Уттар-Прадеш в Индии перевернулся школьный автобус. Об этом передает издание India.

В Индии в аварию попал автобус

ДТП произошло на одном из скоростных шоссе. В автобусе на момент аварии находилось 50 человек. Транспорт перевернулся из-за того, что на переднем колесе лопнула шина, диск колеса слетел, а сам автобус несколько раз перевернулся. 

В результате ДТП погиб один человек, а 45 детей школьного возраста получили травмы и увечья, пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, их срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недалеко от индийского города Кампур в штате Уттар-Прадеш произошла авария на железной дороге, в результате которого ни один человек не пострадал.


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