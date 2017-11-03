В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks

Как сообщает телеканал NBC, один мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Среди пострадавших, двенадцатилетний ребенок, который был ранен в область паха и доставлен в детскую больницу Лурье в критическом состоянии. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Еще одного раненого, в возрасте 20 лет, отправили в больницу Вайсса. Он находиться в тяжелом состоянии.

По предварительным данным чикагской полиции, стрельбе могла предшествовать неудачная сделка с наркотиками между стрелком и человеком, который умер в кафе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Сотрудники полиции американского штата Колорадо взяли под арест подозреваемого в стрельбе в городе Торнтон. Инцидент произошел в одном из супермаркетов, неизвестный открыл стрельбу из пистолета по посетителям торгового центра, а затем скрылся. На данный момент преступник задержан, им оказался местный 47-летний житель Скотт Острем. В результате стрельбы погибло трое человек.