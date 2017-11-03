10:34 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Барселоне на акции протеста вышли 20 тыс. человек

Вчера вечером, второго ноября, вышли жители Барселоны на митинг с требованием освободить арестованных бывших министров Каталонии. Так, у здания парламента собралось около 20 тысяч человек.

В Барселоне на акции протеста вышли 20 тыс. человек

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, к митингу присоединилась мер Барселоны Ада Колау, котороя также просит освободить арестованных бывших каталонских министров. В частности, во время акции она назвала аресты проявлением "авторитаризма" и "жаждой мести".

Вместе с тем похожие митинги прошли в Жироне и Таррагоне. Кроме того, поддержку политиков выступили также игроки футбольного клуба "Барселона". Футбольный клуб хочет решить конфликт с помощью консенсуса, мирным и политическим путем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", учителя школ в среду, первого ноября, провели акцию протеста у здания Кабинета министров Украины с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году оплаты труда педагогов.


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