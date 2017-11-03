В Барселоне на акции протеста вышли 20 тыс. человек

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, к митингу присоединилась мер Барселоны Ада Колау, котороя также просит освободить арестованных бывших каталонских министров. В частности, во время акции она назвала аресты проявлением "авторитаризма" и "жаждой мести".

Вместе с тем похожие митинги прошли в Жироне и Таррагоне. Кроме того, поддержку политиков выступили также игроки футбольного клуба "Барселона". Футбольный клуб хочет решить конфликт с помощью консенсуса, мирным и политическим путем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", учителя школ в среду, первого ноября, провели акцию протеста у здания Кабинета министров Украины с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году оплаты труда педагогов.