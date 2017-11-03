В Аргентине задержали бывшего главу государства

Согласно информации источника, бывшего главу задержали в своей квартире в Буэнос-Айресе. Аргентинские правоохранители инкриминируют бывшему президенту причастность к созданию криминальной группировки, которая занималась отмыванием денег с бюджетных средств во времена главенствования Будой министерства финансов Аргентины.

Суд уже вынес решение об аресте экс-политика, а также череде чиновников, бизнесменов и политиков, которых подозревают в соучастии в преступной схеме Буды. Всем им грозит более 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Аргентины Маурисио Макри подписал закон о легализации марихуаны в стране.

