Смертельная авария произошла под Бердичевом - ФОТО

В Житомирской области в городе Бердичев ночью столкнулись автомобили, в результате чего погибли два человека. Также не обошлось в этой аварии и без пострадавших, среди которых есть трехлетний ребенок.
Отметим, что на трассе Хмельник-Бердичев случилось лобовое столкновения двух транспортных средств: "Фиат Добло" и "Тойота Королла". Об этом всем передает полиция области.
Все пострадавшие в ДТП, госпитализированы.
По предварительной информации, водитель "Фиат Добло", не справившись с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Тойота Королла" под управлением 32-летнего киевлянина.
Также уточняется, что от полученных травм на месте погиб водитель "Фиат Добло", 25-летний житель Запорожской области, и пассажир другого автомобиля, 58-летний житель столицы.
По данному факту открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители привезли 20-летнюю Елену Зайцеву на место смертельного ДТП в центре Харькова для проведения следственного эксперимента. С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения автомобиля "Lexus". Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.