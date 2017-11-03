10:19 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Смертельная авария произошла под Бердичевом - ФОТО

В Житомирской области в городе Бердичев ночью столкнулись автомобили, в результате чего погибли два человека. Также не обошлось в этой аварии и без пострадавших, среди которых есть трехлетний ребенок.

Смертельная авария произошла под Бердичевом - ФОТО

Отметим, что на трассе Хмельник-Бердичев случилось лобовое столкновения двух транспортных средств: "Фиат Добло" и "Тойота Королла". Об этом всем передает полиция области.

Все пострадавшие в ДТП, госпитализированы.

По предварительной информации, водитель "Фиат Добло", не справившись с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Тойота Королла" под управлением 32-летнего киевлянина.

Также уточняется, что от полученных травм на месте погиб водитель "Фиат Добло", 25-летний житель Запорожской области, и пассажир другого автомобиля, 58-летний житель столицы.

По данному факту открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители привезли 20-летнюю Елену Зайцеву на место смертельного ДТП в центре Харькова для проведения следственного эксперимента. С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения автомобиля "Lexus". Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.


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