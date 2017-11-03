09:38 03.11.2017 | Происшествия | Новости
100178051:labazovych

Сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Сирийская правительственная армия восстановила полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, который ранее занимали боевики "Исламского государства".

Сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, бойцам сирийской армии удалось выбить боевиков запрещенной группировки ИГИЛ из квартала Эль-Хамидия. В данный момент на их территории находится крупнейший оплот. Кроме того, сейчас войска и ополченцы продолжают зачистку на южной окраине города.

Кстати, армия президента Башара Асада контролирует около 97% города, который несколько лет занимали боевики ИГИЛ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Эль-Карьятайн военнослужащие совместно с активистами нашли 67 тел погибших мирных жителей, убитых боевиками террористической группировки "Исламского государства", которые длительное время держали регион под своим контролем.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив