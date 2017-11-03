Сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, бойцам сирийской армии удалось выбить боевиков запрещенной группировки ИГИЛ из квартала Эль-Хамидия. В данный момент на их территории находится крупнейший оплот. Кроме того, сейчас войска и ополченцы продолжают зачистку на южной окраине города.

Кстати, армия президента Башара Асада контролирует около 97% города, который несколько лет занимали боевики ИГИЛ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Эль-Карьятайн военнослужащие совместно с активистами нашли 67 тел погибших мирных жителей, убитых боевиками террористической группировки "Исламского государства", которые длительное время держали регион под своим контролем.