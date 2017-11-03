Разведчики ЛНР подорвались на собственных минах

Служба разведки сообщила, что при попытке пересечение заминированной ранее бандформированиями минной местности, которая не имела никаких распознавательных указаний, погибло четверо террористов, в том числе и главарь разведывательной группы ЛНР. Всех их посекло осколками. Примечательно, что минные поля боевики устраивают вблизи блокпостов.

Ранее похожий случай произошел с боевиков Первого армейского корпуса "Донецкой народной республики", который подорвался на минной растяжке при попытке побега дезертирства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко поведал о том, что в нашей стране на сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки.