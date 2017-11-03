17:49 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Разведчики ЛНР подорвались на собственных минах

Одна из разведывательных групп подорвалась на собственно организованном минном поле. Об этом передает Информационно-аналитический центр Национальной безопаcности Украины.

Разведчики ЛНР подорвались на собственных минах

Служба разведки сообщила, что при попытке пересечение заминированной ранее бандформированиями минной местности, которая не имела никаких распознавательных указаний, погибло четверо террористов, в том числе и главарь разведывательной группы ЛНР. Всех их посекло осколками. Примечательно, что минные поля боевики устраивают вблизи блокпостов.

Ранее похожий случай произошел с боевиков Первого армейского корпуса "Донецкой народной республики", который подорвался на минной растяжке при попытке побега дезертирства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко поведал о том, что в нашей стране на сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки.


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