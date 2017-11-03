01:30 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178039:Polishuk

Под Николаевом столкнулись два грузовика, погиб один человек - ВИДЕО

Под Николаевом в четверг, 2 ноября, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один человек.

Под Николаевом столкнулись два грузовика, погиб один человек - ВИДЕО

Как сообщает Вознесенское районное отделение полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Михайловка – Николаев около четырех часов утра. Водитель седельного тягача MAN заметил в зеркало заднего вида огни стремительно приближающегося сзади автомобиля.

Он увеличил скорость и взял вправо, вплоть до выезда на обочину. Однако столкновения избежать не удалось – в полуприцеп MAN на полной скорости врезался догнавший его сзади седельный тягач DAF.

В результате аварии водитель автомобиля DAF погиб на месте, водитель MAN не пострадал.

В полиции предполагают, что водитель DAF уснул за рулем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Людавка в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего погибли два человека, еще три получили тяжелые травмы. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с автомобилем Ford.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив