Под Николаевом столкнулись два грузовика, погиб один человек - ВИДЕО

Как сообщает Вознесенское районное отделение полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Михайловка – Николаев около четырех часов утра. Водитель седельного тягача MAN заметил в зеркало заднего вида огни стремительно приближающегося сзади автомобиля.

Он увеличил скорость и взял вправо, вплоть до выезда на обочину. Однако столкновения избежать не удалось – в полуприцеп MAN на полной скорости врезался догнавший его сзади седельный тягач DAF.

В результате аварии водитель автомобиля DAF погиб на месте, водитель MAN не пострадал.

В полиции предполагают, что водитель DAF уснул за рулем.