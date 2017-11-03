Под Николаевом столкнулись два грузовика, погиб один человек - ВИДЕО
Под Николаевом в четверг, 2 ноября, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один человек.
Как сообщает Вознесенское районное отделение полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Михайловка – Николаев около четырех часов утра. Водитель седельного тягача MAN заметил в зеркало заднего вида огни стремительно приближающегося сзади автомобиля.
Он увеличил скорость и взял вправо, вплоть до выезда на обочину. Однако столкновения избежать не удалось – в полуприцеп MAN на полной скорости врезался догнавший его сзади седельный тягач DAF.
В результате аварии водитель автомобиля DAF погиб на месте, водитель MAN не пострадал.
В полиции предполагают, что водитель DAF уснул за рулем.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Людавка в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего погибли два человека, еще три получили тяжелые травмы. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с автомобилем Ford.