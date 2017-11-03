15:21 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Более 300 артиллеристов отдали свои жизни на Донбассе, - Порошенко

С начала военного конфликта на востоке Украины в боях против бандформирований погибло 317 артиллеристов.

Более 300 артиллеристов отдали свои жизни на Донбассе, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Украинский гарант искренне поблагодарил всех солдат и офицеров ракетных войск за огневое прикрытие, которое сохранило тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения. Более 1500 служащих ракетных войск с начала 2014 года получили множества государственных наград, премий и воинских званий.

Президент отметил, что в 2018 году на финансирование ракетных войск будет направлено в три раза больше средств, которые уже заложены в оборонном бюджете страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко поведал о том, что в нашей стране на сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки.


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