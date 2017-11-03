12:23 03.11.2017 | Происшествия | Новости
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Очередная атака террориста-смертника в Сирии

В городе Хадер в сирийской провинции Кунейтра пояс Шахида активировал террорист-смертник. Об этом передает САНА.

Очередная атака террориста-смертника в Сирии

Инцидент произошел на въезде в город, расположенный вблизи Голанских высот, которые частично контролируются сирийскими правительственными войсками. Суицидник активировал детонатор на одной из многолюдных частей нп проезжей части города. В результате взрыва погибло около шести человек, еще более 20 получили серьезные увечья.

Среди пострадавших лишь мирные жители, военных и полицейских среди них нет. Ранее похожий случай произошел в столице Афганистана в Кабуле, там смертник атаковал правительственный квартал.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно возле сирийско-турецкой границы смертник подорвал автомобиль, четверо человек погибло.


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