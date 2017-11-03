На Закарпатье задержали молодую сутенершу

Об этом передает официальный сайт ведомства.

Правоохранители установили, что сутенершей оказалась 19-летняя жительница города Тячив, которая втягивала девушек в занятие проституцией. Изначально молодая леди сама занималась древнейшим из ремесел, а затем, поняв что это очень прибыльный бизнес, сама организовала собственный бордель.

Сутунерша предлагала девушкам из малообеспеченных семей хорошо заработать, с каждой из девушек она получала по 4500 гривен, половину она забирала себе за подбор клиентов. Сейчас полиция устанавливает личности всех проституток, работавших с 19-летней сутенершей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице за первое полугодие выросли правонарушения связанные с деятельностью ночных бабочек.