18:21 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье задержали молодую сутенершу

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Закарпатской области задержали 19-летнюю девушку, которая организовала свой бордель.

На Закарпатье задержали молодую сутенершу

Об этом передает официальный сайт ведомства.

Правоохранители установили, что сутенершей оказалась 19-летняя жительница города Тячив, которая втягивала девушек в занятие проституцией. Изначально молодая леди сама занималась древнейшим из ремесел, а затем, поняв что это очень прибыльный бизнес, сама организовала собственный бордель. 

Сутунерша предлагала девушкам из малообеспеченных семей хорошо заработать, с каждой из девушек она получала по 4500 гривен, половину она забирала себе за подбор клиентов. Сейчас полиция устанавливает личности всех проституток, работавших с 19-летней сутенершей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице за первое полугодие выросли правонарушения связанные с деятельностью ночных бабочек.


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