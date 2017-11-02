10:41 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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Возле границы Ирака и Турции произошли столкновения военных и курдских боевиков

В результате столкновения в четверг, второго ноября вблизи границы между северным Ираком и юго-восточной Турцией, восемь членов сил безопасности Турции и пять курдских боевиков были убиты.

Возле границы Ирака и Турции произошли столкновения военных и курдских боевиков

Турецкие силы начали операцию с привлечением вертолета в поисках боевиков Курдистанской рабочей партии, которые стремились пересечь границу в горный район Семдинлин провинции Хаккари, сообщает Reuters.

По информации ведомства, в ходе боевых действий были убиты шесть турецких солдат и двое военнослужащих, которые поддерживаются государством.

Отмечается, что в данный момент столкновения продолжаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", В Министерстве иностранных дел Ирана официально опровергли информацию о закрытии границы Иракским Курдистаном. При этом курдская торгово-промышленная палата города Сулеймания заявила, что иранская граница закрыта. В частности, отмечается, что представители курдской власти находятся в контакте с Тегераном.


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