Во Львове за рулем умер водитель троллейбуса

Трагедия произошла, первого ноября, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации ведомства, мужчину без признаков жизни в троллейбусе, заметила женщина – коллега, на конечной остановке троллейбуса №12 на ул. Субботовской.

Выяснилось, что на маршрут водитель выехал в два часа дня, после прохождения обязательного медицинского осмотра. Давление и общее состояние мужчины были в норме, он был в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

Отмечается, что на предприятии Львовэлектротранс он работал непрерывно с 1971 года, погибшему было 68 лет.

Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя во время рабочей смены.

Как сообщалось ранее в "УРА - Информ", в Ровенской области по вине пьяного водителя погибли мужчина с трехлетним ребенком и пострадала гражданка Ганы. Отмечается, что 48-летний водитель автомобиля Toyota Fortuner грубо нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную линию разметки, и выехал на полосу встречного движения.