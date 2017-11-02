12:56 02.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове за рулем умер водитель троллейбуса

Во Львове водитель умер прямо за рулем троллейбуса "Львовэлектротранса". Отмечается, что мужчина вышел на маршрут после прохождения обязательного медицинского осмотра.

Во Львове за рулем умер водитель троллейбуса

Трагедия произошла, первого ноября, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации ведомства, мужчину без признаков жизни в троллейбусе, заметила женщина – коллега, на конечной остановке троллейбуса №12 на ул. Субботовской.

Выяснилось, что на маршрут водитель выехал в два часа дня, после прохождения обязательного медицинского осмотра. Давление и общее состояние мужчины были в норме, он был в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

Отмечается, что на предприятии Львовэлектротранс он работал непрерывно с 1971 года, погибшему было 68 лет.

Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя во время рабочей смены.

Как сообщалось ранее в "УРА - Информ", в Ровенской области по вине пьяного водителя погибли мужчина с трехлетним ребенком и пострадала гражданка Ганы. Отмечается, что 48-летний водитель автомобиля Toyota Fortuner грубо нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную линию разметки, и выехал на полосу встречного движения.


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