В Винницкой области в результате ДТП погибли два человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля БМВ не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с автомобилем "Форд".

К сожалению, погибли два человека и еще трое получили травмы, среди пострадавших 11-летний мальчик.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Кроме того, открыто уголовное производство за.2 ст.286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до восемь лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", микроавтобус марки Mercedes Sprinter наехал на пешеходов, и по итогам этой аварии погибла женщина.