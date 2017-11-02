11:39 02.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области в результате ДТП погибли два человека - ФОТО

Возле села Людавка в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего погибли два человека, еще три получили тяжелые травмы.

В Винницкой области в результате ДТП погибли два человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля БМВ не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с автомобилем "Форд". 

К сожалению, погибли два человека и еще трое получили травмы, среди пострадавших 11-летний мальчик.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Кроме того, открыто уголовное производство за.2 ст.286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до восемь лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", микроавтобус марки Mercedes Sprinter наехал на пешеходов, и по итогам этой аварии погибла женщина.


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