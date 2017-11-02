В Сумах пьяный водитель протаранил дорожный каток

К счастью, никто их людей не пострадал. Как сообщила пресс-служба полиции Сумской области, прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Ford Fusion и дорожный каток.

Уже на месте они установили, что водитель легкового автомобиля превысил безопасную скорость и не справился с автомобилем. В результате чего его машины влетела под дорожный каток, который стоял на обочине.

При этом тест на наличие алкоголя показал 2,05 промилле, что в десять раз превышает максимально допустимую норму.

Полицейские составили на водителя иномарки два протокола по статьям Уголовного Кодекса Украины Управление автомобилем в состоянии опьянения и Совершение ДТП. Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Савранском районе Одесской области водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу подростков, которые шли по обочине. В результате чего одна девушка погибла на месте аварии.