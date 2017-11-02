11:40 02.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Севастополе молния ударила в троллейбус с пассажирами

В Севастополе во время движения троллейбуса, следовавшему по маршруту № 7, ударила молния. В результате никто не пострадал.

В Севастополе молния ударила в троллейбус с пассажирами

Об этом сообщают украинские СМИ.

После попадания молнии в транспортное средство, произошел пожар в двух местах. Отмечается, что загорелась крыша и в салон троллейбуса где расположено электрооборудование.

Но пассажиры не пострадали благодаря действиям водителя. Он сразу высадил людей и постарался своими силами потушить огонь.

Поврежденный огнем троллейбус маршрута № 17, после инцидента находится в ремонте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове в подземном переходе станции метрополитена "Героев Труда" возник пожар. Оказалось, что в переходе загорелась бумага. Вскоре на место отправились сразу три подразделения ГСЧС. Уже через полчаса спасателями возгорание было устранено.


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