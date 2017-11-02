В Севастополе молния ударила в троллейбус с пассажирами

Об этом сообщают украинские СМИ.

После попадания молнии в транспортное средство, произошел пожар в двух местах. Отмечается, что загорелась крыша и в салон троллейбуса где расположено электрооборудование.

Но пассажиры не пострадали благодаря действиям водителя. Он сразу высадил людей и постарался своими силами потушить огонь.

Поврежденный огнем троллейбус маршрута № 17, после инцидента находится в ремонте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове в подземном переходе станции метрополитена "Героев Труда" возник пожар. Оказалось, что в переходе загорелась бумага. Вскоре на место отправились сразу три подразделения ГСЧС. Уже через полчаса спасателями возгорание было устранено.