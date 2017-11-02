В Польше неизвестный жестоко убил украинца

Об этом сообщает польский канал tvn24.

По словам правоохранителей, убийца нанес четыре ранения ножом в живот, после чего скрылся. Предварительная версия нападения выглядит приблизительно так: "На остановке стояло трое мужчин, которые, вероятно, поссорились. Один из них вытащил нож и нанес смертельные ранения другому. После этого преступник скрылся", - отметили сотрудники полиции.

В то же время следователи допускают еще одну версию жесткого убийства. К примеру, на мужчину напали, когда тот шел по улице.

При этом свидетели инцидента отмечают, что нападение произошло неожиданно. В данный момент полиция Польши продолжает разыскивать иностранца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тунисе мужчина набросился на полицейских с ножом – прямо возле здания парламента. По итогам данного нападения пострадали сразу два правоохранителя.