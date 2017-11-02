В Колорадо произошла стрельба

Об этом говорится в сообщении местного департамента полиции.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов, неизвестный открыл стрельбу из пистолета по посетителям торгового центра, а затем скрылся. На данный момент преступник задержан, им оказался местный 47-летний житель Скотт Острем. В результате стрельбы погибло трое человек.

Ранее в Нью-Йорке неизвестный на пикапе выехал на велодорожку, на которой находились люди. В результате теракта погибло восемь человек, пострадало более десятка, нескольких пострадавших госпитализировали.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов прибыл в Соединенные Штаты благодаря визовой лотерее, которую нынешний хозяин Белого дома намерен отменить.