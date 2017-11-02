В Киргизии обвалился жилой дом

В Киргизии в городе Оше завалился фундамент жилого дома. Об этом передает местное издание Kabar.
Сообщается, что под завалами обломков дома оказалось пятеро человек, двое из них погибли, еще троих успели вытащить сотрудники спасательных служб. На место выехала группа спасателей. В данное время проводится работа по опознанию тел погибших.
Жертвами обвала одной из стен дома стали работники коммунальных служб, которые проводили плановую починку канализационной системы. Трое оставшихся в живых работников получили незначительные увечья, они отказались от госпитализации.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в поселке Каменское на Днепропетровщине упал плиточный навес подъезда, в результате которого погиб подросток.