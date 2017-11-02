15:54 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Киргизии обвалился жилой дом

В Киргизии в городе Оше завалился фундамент жилого дома. Об этом передает местное издание Kabar.

В Киргизии обвалился жилой дом

Сообщается, что под завалами обломков дома оказалось пятеро человек, двое из них погибли, еще троих успели вытащить сотрудники спасательных служб. На место выехала группа спасателей. В данное время проводится работа по опознанию тел погибших.

Жертвами обвала одной из стен дома стали работники коммунальных служб, которые проводили плановую починку канализационной системы. Трое оставшихся в живых работников получили незначительные увечья, они отказались от госпитализации.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в поселке Каменское на Днепропетровщине упал плиточный навес подъезда, в результате которого погиб подросток.


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