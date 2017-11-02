В Афганистане прогремел взрыв, погибли 15 человек

В городе Чарикар взорвались два бензовоза с топливом. В результате инцидента по меньшей мере 15 человек погибли.

Еще 27 получили ранения. Как сообщает Reuters, взрыв задел автобус. Многие пассажиры автобуса погибли.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индии в среду утром, 1 ноября, прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 14 человек. Еще семеро получили травмы.

Как сообщил министр по информации и телерадиовещанию Индии Раджьявардхан Ратхор, инцидент произошел в индийском городе Хатлой возле Джайпура. Тут, по неизвестным пока причинам, взорвался трансформатор, расположенного возле дворца бракосочетаний, что привело к большому числу случайных жертв.