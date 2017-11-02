21:59 02.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом, семь человек пострадали - ФОТО

В Перемышлянском районе Львовской области в четверг, 2 ноября, автомобиль KIA столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz.

На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом, семь человек пострадали - ФОТО

В результате аварии семь человек получили травмы. Как сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня на автодороге Львов - Рогатин вблизи села Залесье Перемышлянского района.

На момент аварии в автобусе, который следовал по направлению "Львов - Большие Глебович", находилось 29 человек. Столкновение было лобовым и большой силы.

У легкового автомобиля полностью смят капот. У микроавтобуса также значительно пострадал моторный отсек в носовой части и передний мост.

От сильного удара водителя KIA, зажало между конструкциями автомобиля и спасателям пришлось его деблокировали с помощью гидравлических ножниц. Его, а также шесть пострадавших пассажиров автобуса скорая помощь увезла в больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированном Крыму в дорожно-транспортном происшествии разбились делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов.


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