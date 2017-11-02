На Донбассе террорист на авто сбил мирного жителя

Такие данные в процессе брифинга распространил спикер Минобороны по делам АТО Андрей Лысенко. Согласно его данным – сотрудниками разведки Минобороны на территориях Донетчины и Луганщины фиксируют обострение политической обстановки – по итогам резкого роста количества преступлений, которые совершают российские военные.

Как сообщал УРА-Информ, в Крыму двое крымских татар попали в ДТП. Так, в аварии разбились делегат Курултая С. Меннанов, а также спортсмен – Р. Усманов. Про это сообщил Рефат Чубаров – депутат от БПП. Он также выразил родным соболезнования.