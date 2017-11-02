10:37 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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Число жертв взрыва на ТЭС в Индии возросло до 26 человек

По состоянию на утром четверга, 2 ноября, в Индии, где вчера произошел взрыв на теплоэлектростанции, погибли 26 человек.

Число жертв взрыва на ТЭС в Индии возросло до 26 человек

Еще не менее 60 человек были травмированы. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел на энергетическом предприятии в штате Уттар-Прадеш.

Многие пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ожогами. Врачи считают, что число жертв может еще возрасти.

Вместе с тем полиция сообщает, что 500-мегаваттный блок в момент взрыва находился в режиме испытания. Вместе с тем причины взрыва еще выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Уттар-Прадеш в среду, 1 ноября, прогремел взрыв. Тут в городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел. В результате аварии погибли 18 человек. Еще около ста человек получили травмы.


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