Число жертв взрыва на ТЭС в Индии возросло до 26 человек

Еще не менее 60 человек были травмированы. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел на энергетическом предприятии в штате Уттар-Прадеш.

Многие пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ожогами. Врачи считают, что число жертв может еще возрасти.

Вместе с тем полиция сообщает, что 500-мегаваттный блок в момент взрыва находился в режиме испытания. Вместе с тем причины взрыва еще выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Уттар-Прадеш в среду, 1 ноября, прогремел взрыв. Тут в городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел. В результате аварии погибли 18 человек. Еще около ста человек получили травмы.