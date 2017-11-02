14:54 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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Американец сумел пронести мимо лавки супермаркета 55 бутылок вина

В штате Невада, в США объявили в розыск мужчины, который украл с магазина 55 бутылок дорогого вина.

Американец сумел пронести мимо лавки супермаркета 55 бутылок вина

Об этом сообщает местное издание News On Your Side.

Инцидент произошел в торговом маркете Raley’s store. Мужчина на тележке вывез мимо кассы красного вина на сумму 15 тыс долларов, его лицо успела зафиксировать камера наблюдения. На данный момент личность неизвестного находится в "черном списке" штата Невада.

Винные "гурман" предпочел такие марки напитка, как: "Joseph Phelps" 2012 года стоимостью 240 долларов за бутылку, 23 бутылки вина "Caymus 2013 Special Select Cabernet", каждая из которых стоит 165 долларов, "Stag’s Leap 2014 SLV Cabernet", стоимостью 157 долларов за бутылку.

Как сообщалось в " УРА-Информ", наибольшее количества вина украинского производства покупают поляки.


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