Военная коалиция нанесла очередной авиаудар в Йемене

В результате авианалета военно-воздушных сил коалиции под руководством Саудовской Аравии погиб 21 человек.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
ВВС нанесли удар в северной части провинции Саада по позициям боевиков ИГИЛ, в результате которого погибло около 21 террориста, еще до около десятка раненых. Сообщается, что в провинции находились тренировочные лагеря боевиков, где обучали смертников.
Напомним, что в Йемене правительственные войска противостоят силам "Исламского государства", которых поддерживает оппозиция. Йеменской армии помогает техникой и оружием Саудовская Аравия.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно ВВС США атаковали два тренировочных лагеря в мухафазе Эль-Байда, где проходили обучение новобранцы из Йемена. В результате атаки два лагеря были полностью уничтоженными, количество подтвержденных жертв перевалило за 15 человек.