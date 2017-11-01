В Запорожье солдат случайно застрелил коллегу

Эти сведения недавно передали в этой военной части. Согласно данным – 21-летний солдат-контрактник, который прибыл в Запорожье с Волыни – при смене дежурства обращался с оружием неаккуратно (перезаряжал) и выстрелили случайно в своего коллегу – мужчину 1994 года рождения.

Это случилось 30-го примерно в три часа. 23-летний мужчина погиб от выстрела на месте. Житель Волынской области по итогам инцидента был задержан – проводится служебная проверка.

Как сообщал УРА-Информ, неизвестный устроил стрельбу в Копенгагене, по результатам которой погиб человек.