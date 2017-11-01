В Вышгороде 19-летний парень ограбил две кофейни на полмиллиона

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Как выяснили правоохранительные органы, 19-летний парень оказался дважды судимый. В данный момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

"Молодому рецидивисту грозит от 3 до 6 лет лишения свободы", - отметили сотрудники полиции.

Он украл большое количество техники и других материальных ценностей из помещений двух местных кафе, а также незаконно проник в складское помещение продуктового магазина.

У парня изъяли вещественные доказательства. Похищенное он хранил в подсобном помещении Вышгородской многоэтажки для дальнейшего сбыта за денежное вознаграждение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в н.п. Ровно грабитель в школе номер четыре отобрал мобильные телефоны, а также деньги у первоклассников.