12:38 01.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Тунисе мужчина набросился с ножом на полицейских

Боевика арестовали в Тунисе сразу по итогам нападения.

В Тунисе мужчина набросился с ножом на полицейских

Так, в Тунисе мужчина набросился на полицейских с ножом – прямо возле здания парламента. По итогам данного нападения пострадали сразу два правоохранителя – передает Reuters.

Согласно этой информации - исламистский боевик первого ноября был арестован – по итогам ранения двух полицейских – около здания парламента в Тунисе. Согласно сообщению издания, нападавший властям был известен и заявил сразу после нападения, что он полагает, что местная полиция - "тираны". Одного из правоохранителей по итогам атаки отвезли в больницу - после ранения в область шеи, а другой был легко ранен.

Как сообщал УРА-Информ, неизвестный в Копенгагене устроил стрельбу, в результате чего погиб человек.


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