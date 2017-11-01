В центре Харькова разгромили паб - ВИДЕО

Вчера вечером, 31 октября, группа неизвестных людей устроила разгром в харьковском пабе "Стена" на улице Рымарской. Очевидцы утверждают, что преступники крушили все вокруг, пострадавших нет.
Об этом всем сообщает издание SQ.
Как сообщается, во время беспорядков в пабе находилось приблизительно 20 посетителей и два человека персонала – бармен и официантка. А вот нападавших было около 20-25 человек.
По словам очевидцев, злоумышленники ворвались в здание и начали кричать "Валите в свою Голландию!".
"Ребята, которые сидели с краю, и бармен схватили стулья и рекламный и щит и стали их оттеснять. А бармен крикнул: "Бегите в подсобные помещения", – рассказала Ирина, которая находилась в пабе в момент инцидента.
Добавим, что некоторые из посетителей для убежища выбрали подвал паба. По меньшей мере там собралось около 10 девушек, которые и вызвали скорую помощь и полицию. Через некоторое время в подвал спустилась представитель персонала и сказала, что можно выходить.
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