В центре Харькова разгромили паб - ВИДЕО

Об этом всем сообщает издание SQ.

Как сообщается, во время беспорядков в пабе находилось приблизительно 20 посетителей и два человека персонала – бармен и официантка. А вот нападавших было около 20-25 человек.

По словам очевидцев, злоумышленники ворвались в здание и начали кричать "Валите в свою Голландию!".

"Ребята, которые сидели с краю, и бармен схватили стулья и рекламный и щит и стали их оттеснять. А бармен крикнул: "Бегите в подсобные помещения", – рассказала Ирина, которая находилась в пабе в момент инцидента.

Добавим, что некоторые из посетителей для убежища выбрали подвал паба. По меньшей мере там собралось около 10 девушек, которые и вызвали скорую помощь и полицию. Через некоторое время в подвал спустилась представитель персонала и сказала, что можно выходить.

Также удалось выяснить, что погромщики были футбольными фанатами.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в городе Бровары под Киевом под произошл смертельная драка. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи, так как на месте инцидента было обнаружено тело 36-го мужчины, местного жителя, с колотыми ранами в области сердца, а также резаными ранами по телу.