15:24 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Швеции эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

Сегодня днем, первого ноября, швейцарский аэропорт "Стокгольм-Скавста" эвакуирован после того, как в сумке полицейские заподозрили наличие взрывного устройства.

В Швеции эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

По этому поводу персонал эвакуировал пассажиров из аэропорта, сообщает The Local. Такое решение было принято после того, когда они заподозрили взрывчаткув багаже.

В результате полиция оцепила аэропорт, однако после анализа объекта с расстояния с помощью специалистов, они пришли к выводу, что предмет не представляет опасности. Таким образом, спустя некоторое время, аэропорт заработал в штатном режиме.

"Сотрудники поставили безопасность на первое место и эвакуировали аэропорт", — пояснили правоохранители, подчеркнув, что нет подозрений в совершении преступления в данном случае.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", один из прохожих на улице Лондона нашел флешку-накопитель, которая содержала 76 папок с видео и документами о безопасности аэропорта.


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