В Швеции эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

По этому поводу персонал эвакуировал пассажиров из аэропорта, сообщает The Local. Такое решение было принято после того, когда они заподозрили взрывчаткув багаже.

В результате полиция оцепила аэропорт, однако после анализа объекта с расстояния с помощью специалистов, они пришли к выводу, что предмет не представляет опасности. Таким образом, спустя некоторое время, аэропорт заработал в штатном режиме.

"Сотрудники поставили безопасность на первое место и эвакуировали аэропорт", — пояснили правоохранители, подчеркнув, что нет подозрений в совершении преступления в данном случае.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", один из прохожих на улице Лондона нашел флешку-накопитель, которая содержала 76 папок с видео и документами о безопасности аэропорта.