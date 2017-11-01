В Одессе перекрыли канал поставки нелегального оружия

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

По информации ведомства, в результате спецоперации было задержано лицо, у которого изъято несколько боевых автоматов, патроны к ним, боевые гранаты и другие опасные вещи.

Задержанный за денежное вознаграждение подстрекал курсанта Военной академии в Одессе совершить противоправные действия относительно похищения с военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов. В частности 5,45мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9мм и 5,45мм патроны.

Во время передачи "заказанного" оружия и боеприпасов на общую сумму 13 тыс. грн и 1200 долларов. Которая проходила под контролем правоохранителей, злоумышленника задержали.

В данное время, проводятся неотложные следственные действия и продолжаются обыски.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники полиции обнаружили у местного жителя Кировоградской области целый арсенал боеприпасов. По словам правоохранителей, 37-летней мужчина хранил у себя дома пистолет ПМ калибра 9 мм и 22 патрона к нему, 131 патрон калибра 5,45 мм, 87 патронов калибра 7,62 мм, магазин к автомату Калашникова, два штык-ножа военного образца, гранату РГД-5, два запала к ним, гранату к подствольному гранатомету АК и устройство для отстрела резиновых пуль.