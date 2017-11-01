В Николаевской области сгорел жилой дом

Сообщается, что в поселке Сухой Еланец Новоодесского района сгорело двое человек - мужчина и женщина. Сотрудники пожарных служб получили звонок около семи утра, а в семь двадцать уже были на месте. Огонь удалось локализовать в 07:27, а в 7:35 он был полностью потушен.

Пожарные утверждают, что возможной причиной возгорание помещения могло быть неосторожное поведение во время тушения сигаретных бычков. В ГСЧС сообщают, что только за первое полугодие в результате пожаров сгорело более 700 человек.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Киеве сгорело общежитие переселенцев из Донбасса. К счастью никто во время инцидента не пострадал, поскольку жильцам удалось вовремя покинуть здание.