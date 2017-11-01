13:21 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области сгорел жилой дом

В Николаевской области в результате пожара сгорело двое людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В Николаевской области сгорел жилой дом

Сообщается, что в поселке Сухой Еланец Новоодесского района сгорело двое человек - мужчина и женщина. Сотрудники пожарных служб получили звонок около семи утра, а в семь двадцать уже были на месте. Огонь удалось локализовать в 07:27, а в 7:35 он был полностью потушен.

Пожарные утверждают, что возможной причиной возгорание помещения могло быть неосторожное поведение во время тушения сигаретных бычков. В ГСЧС сообщают, что только за первое полугодие в результате пожаров сгорело более 700 человек.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Киеве сгорело общежитие переселенцев из Донбасса. К счастью никто во время инцидента не пострадал, поскольку жильцам удалось вовремя покинуть здание.


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