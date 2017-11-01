15:17 01.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Москве студент зарезал преподавателя, после чего покончил с собой

В Московском колледже сегодня, первого ноября 2017 года, произошло двойное убийство. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Москве студент зарезал преподавателя, после чего покончил с собой

Отмечается, что убийство произошло в Западном комплексе непрерывного образования. Погибшими являются преподаватель ОБЖ Сергей Данилов, 1973 года рождения, и учащийся - студент третьего курса Андрей Емельянников, 1999 года рождения.

Согласно предварительным данным, следователи рассматривают конфликт ученика с преподавателем.

Преступник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал снимки убитого учителя сразу после преступления. На данный момент его страница заблокирована.

Мотивы ученика на данное время не известны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины задержала человека, который подозревается в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.


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