В Лондоне такси въехало в толпу на людей, есть пострадавшие

В результате аварии ранения получили несколько человек. Как сообщает Independent, происшествие произошло в районе Ковент-Гарден.

Вместе с тем лондонская полиция подтвердил, что два человека получили травмы, однако версию террористического акта исключила.

Напомним, в начале октября в столице Великобритании Лондоне автомобиль наехал на толпу людей около Музея естественной истории.

Как сообщал УРА-Информ, тогда британская полиция заявляет, что службы экстренной помощи находятся около Музея естественной истории в Лондоне после того, как автомобиль врезался в пешеходов. Согласно информации правоохранителей, несколько человек получили ранения, а один человек был задержан на месте происшествия. Точное число пострадавших не уточняется.