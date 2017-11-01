В Лондоне такси въехало в толпу на людей, есть пострадавшие

В центре Лондона в среду, 1 ноября, такси наехало на пешеходов.
В результате аварии ранения получили несколько человек. Как сообщает Independent, происшествие произошло в районе Ковент-Гарден.
Вместе с тем лондонская полиция подтвердил, что два человека получили травмы, однако версию террористического акта исключила.
Напомним, в начале октября в столице Великобритании Лондоне автомобиль наехал на толпу людей около Музея естественной истории.
Как сообщал УРА-Информ, тогда британская полиция заявляет, что службы экстренной помощи находятся около Музея естественной истории в Лондоне после того, как автомобиль врезался в пешеходов. Согласно информации правоохранителей, несколько человек получили ранения, а один человек был задержан на месте происшествия. Точное число пострадавших не уточняется.