В Кривом Роге поваленные ветром деревья повредили автомобили

Так, в населенном пункте по причине непогоды оказались повреждены крыши, а также линии электропередач и даже авто. В частности, в Ингулецком районе тополь с диаметром ствола 70 сантиметров рухнул прямо на крышу двухэтажного дома. В центре Кривого Рога при этом старая акация оборвала электропровода и свалилась прямо на тротуар.

Известно также, что одному из водителей авто удалось выскочить из машины за секунду до того, как на нее упало дерево. Вскоре полиция займется выяснением того, как коммунальщики выполняли свои обязанности и что было сделано.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом женщину убило поваленное ветром дерево.