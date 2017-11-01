12:23 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177844:mysnichenko

В Кривом Роге поваленные ветром деревья повредили автомобили

Шквальный ветер в н.п. Кривой Рог повалил деревья.

В Кривом Роге поваленные ветром деревья повредили автомобили

Так, в населенном пункте по причине непогоды оказались повреждены крыши, а также линии электропередач и даже авто. В частности, в Ингулецком районе тополь с диаметром ствола 70 сантиметров рухнул прямо на крышу двухэтажного дома. В центре Кривого Рога при этом старая акация оборвала электропровода и свалилась прямо на тротуар.

Известно также, что одному из водителей авто удалось выскочить из машины за секунду до того, как на нее упало дерево. Вскоре полиция займется выяснением того, как коммунальщики выполняли свои обязанности и что было сделано.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом женщину убило поваленное ветром дерево.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив