10:15 01.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Копенгагене неизвестный устроил стрельбу, погиб один человек

В столице Дании Копенгагене в ночь на среду, 1 ноября, неизвестный устроил стрельбу.

В Копенгагене неизвестный устроил стрельбу, погиб один человек

В результате происшествия погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает местная полиция,о инцидент произошел на улице Тагенсвей. По данным правоохранителей один из пострадавших получил тяжелые раны, второй - более легкие.

При этом все трое участников происшествия, по информации полиции, имели связи с криминалом, по этому и стрельбу расценивают, как криминальную.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Манхэттене в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали восемь человек. Мэр Нью-Йорка Билл где Бласио отправился на место инцидента.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. Позднее в полиции назвали произошедшее терактом. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.


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