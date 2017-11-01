В Хмельницком в центре реабилитации возник пожар

Так, в процессе возгорания были спасены 38 детей. Такие данные распространила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины региона. Согласно данным – 31-го октября примерено в полдесятого вечера жители сообщили, что на улице Конева произошло возгорание – в центре реабилитации детей под названием "Подолянчик".

Вскоре на место происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения из Хмельницкого гарнизона. Спасатели совместно с персоналом сумели эвакуировать детей, а также приступили к устранению возгорания. Пожар, как выяснилось, распространился на площади 50 метров квадратных.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове пожар произошел в подземном переходе.