В Днепре пьяный на Land Cruiser снес столб электропередачи - ФОТО

По словам полицейских, авария произошла около девяти утра. 55-летний водитель Toyota Land Cruiser, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в электроопору.

Отмечается, что у мужчины не оказалось при себе документов и он пытался уйти с места ДТП. Алкотестер показал результат 1,97 промилле алкоголя в крови. Водитель объяснил, что поссорился с женой и поэтому употреблял алкоголь.

По словам очевидцев, автомобиль двигался со стороны проспекта Гагарина, и хотел объехать пешеходов.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Электрическую опору сразу приехали восстанавливать работники спецслужб.

Как сообщалоь ранее "УРА-Информ", по факту ДТП, которое произошло в Харькове, открыто уголовное производство. Микроавтобус марки Mercedes Sprinter наехал на пешеходов, и по итогам этой аварии погибла женщина.