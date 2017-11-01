Теракт в Нью-Йорке был осуществлен от имени "Исламского государства"

Об этом сказано в записке, которую подозреваемый оставил в машине после наезда на велосипедистов. Как сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, мужчина, который убил восемь человек и ранил не менее 11 человек, оставил записку.

По данным журналистов Сейфулло Саипов является выходцем из Узбекистана. Ему 29 лет и сейчас он живет в городе Патерсон штат Нью-Джерси. Однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.

Также со ссылкой на соседей Саипова стало известно, что у него есть жена и двое маленьких детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Манхэттене в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

Водитель фургона был ранен полицией.

В результате инцидента восемь человек погибли и более десяти пострадали. Американские власти считают случившееся терактом.