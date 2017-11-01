Смертельное ДТП во Львовской области

Отмечается, что ДТП произошло вчера, 31 октября, около десяти вечера, передает пресс-служба полиции области.

По словам правоохранителей, 38-летний водитель автомобиля "Оpel", совершил наезд на пешехода. От удара тело мужчины отбросило на встречную полосу, где на него наехал маршрутный автобус "БАЗ". За рулем маршрутки находился 43-летний житель села Судовая Вишня.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия, также назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes” сбил местную жительницу. Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”. Наезд на женщину был совершен во время ее перехода по неосвещаемой части дороги, при отсутствии пешеходного перехода.