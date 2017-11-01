Киберполиция задержала крупного афериста, - ФОТО

Злоумышленник оказался заключенным одного из СИЗО неподконтрольной украинской администрации территории Луганской области. Преступника задержали в момент, когда он, освободившись из мест лишения свободы, возвращался домой.

В своей камере он записывал фальшивые сообщения, которые отсылал по смс с просьбой о перечислении суммы денег на определенный счет. Мужчина также терроризировал украинских граждан по телефону, сообщая об аресте их родственников, и под видом "лояльного следователя" предлагал решить проблему на месте. Ему удалось вытянуть из карманов доверчивых граждан около одного млн гривен.

Во время обысков в его камере было обнаружено 20 мобильных телефонов, Wi-Fi - роутер, флэш-карты, наркотические вещества.

Как сообщалось в " УРА-Информ", украинская киберполиция уже успела создать некоторые рекомендации для тех предприятий по блокированию интернет-ресурсов.