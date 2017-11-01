Турецкий сухогруз затонул в Черном море, есть жертвы

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

На судне, следовавшем из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли с грузом железной руды, находился экипаж составом 13 человек.

Отмечается, что все они являются гражданами Турции.

Представители береговой охраны Турции приступили к поисково-спасательной операции, в рамках которой сначала нашли пустые шлюпки и спасательные жилеты. Позже они обнаружили тела четырех погибших членов экипажа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Басивкутском озере населенного пункта Ровно прохожие недавно увидели мертвого пенсионера. Спасатели ГСЧС вскоре вытащили 88-летнего мужчину из озера.