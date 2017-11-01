Турецкий сухогруз затонул в Черном море, есть жертвы

Сухогруз Bilal Bal из Турции затонул неподалеку от города Шиле, расположенного на черноморском побережье страны.
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
На судне, следовавшем из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли с грузом железной руды, находился экипаж составом 13 человек.
Отмечается, что все они являются гражданами Турции.
Представители береговой охраны Турции приступили к поисково-спасательной операции, в рамках которой сначала нашли пустые шлюпки и спасательные жилеты. Позже они обнаружили тела четырех погибших членов экипажа.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Басивкутском озере населенного пункта Ровно прохожие недавно увидели мертвого пенсионера. Спасатели ГСЧС вскоре вытащили 88-летнего мужчину из озера.