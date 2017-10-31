В Тернополе женщина организовала бизнес в сфере секс-услуг

Такие данные распространила пресс-служба облуправления полиции. Известно, что женщина 26-ти лет организовала свой бизнес в сфере предоставления секс-услуг. Оказалось, что она также взяла в свой бизнес двух друзей. Одна подруга была у нее администратором, а друг работал водителем.

А работавших по вызову девушек женщина искала в интернете. Нашла четырех жительниц из других областей – возрастом 25-30 лет. Причем двое из этих женщины имеют семьи и детей, которым говорили, что в Тернополе ухаживают за пожилыми людьми – за вознаграждение.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в столице была прекращена работа борделя.