09:32 31.10.2017 | Происшествия | Новости
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В России грузовик врезался в микроавтобус, пять человек погибли

В Саратовской области Российской Федерации во вторник утром, 31 октября, столкнулись грузовик КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Caravelle.

В России грузовик врезался в микроавтобус, пять человек погибли

В результате аварии погибли пять человек. Еще шесть пассажиров автобуса получили травмы. Как сообщает российское издание РИА Новости, все пострадавшие являются гражданами Таджикистана.

Вместе с тем, по предварительным данным российского Министерства внутренних дел, авария произошла из-за того, что 28-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу. От сильного удара скончались на месте два пассажира микроавтобуса и 21-летний водитель Volkswagen Caravelle.

При этом 29-летний пассажир автобуса скончались в машине скорой помощи, а еще один 29-летний пассажир умер уже в больнице.

Сейчас полиция проверяет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник вечером иномарка на большой скорости врезался в тягач с прицепом. В результате аварии водитель Ford получил травмы. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Заболотного.


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