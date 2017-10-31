В Кропивницком водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Неизвестный нарушитель скрылся с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции, пострадавшую забрала скорая помощь, однако девушка умерла в больнице.

Водитель легковушки с места происшествия скрылся не останавливаясь. При этом свидетели указывают на иномарку темного цвета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине вчера вечером на автодороге "Львов-Шегини" водитель неустановленного автомобиля смертельно травмировал пешехода. Полиция разыскивает нарушителя.